泰源事件SIRO HERO 林昶佐：了解歷史好機會

SIRO HEROes舞台劇演員們重現泰源事件主角們，如何策劃起義。（記者鄭鴻達攝）

2017-02-16 12:36

〔記者鄭鴻達／台北報導〕以泰源事件改編的歷史舞台劇「SIRO HEROes」，描述5名政治犯起義的故事。曾為本事件編寫《亡命關》一曲的閃靈樂團主唱、時代力量立委林昶佐表示，在台灣談歷史事件，常被說是在挑撥對立，而戲劇表演是了解台灣歷史的好機會。

本劇將於2月25、26日，於台北植物園旁的南海劇場登場，今日在舞台劇發表記者會中，飾演事件5名主角鄭金河、陳良、詹天增、謝東榮、江炳興的演員們，在導演張閔淳執導下，演出主角們如何策劃起義，並意外引發獄方警覺，導致行動敗露，搭配驚心警報聲，重現事件緊迫的氛圍。

李登輝民主協會常務理事許龍俊表示，泰源事件5青年擁有高貴崇高的靈魂，盼透過藝術與歷史來形塑台灣魂，舞出他們的英魂，一個國家若無自己的民族歷史意志，宛若無脊椎動物，而台灣文化協會曾以演說與戲劇啟迪台灣人，盼透過舞台劇的方式呈現歷史。

林昶佐指出，在正常國家，以歷史創作是很正常的事，但在台灣，連談起事件本身都會被打壓，會被說是挑撥對立，若要了解事件真相，則會被說要往前看，閃靈樂團的歌迷，常先喜歡上重金屬音樂，進而了解歌曲背景，而透過戲劇，是了解台灣歷史的好機會。

二二八事件紀念基金會董事長薛化元指出，泰源事件時是怎樣的時代，讓台灣人得付出性命來發聲，發聲後又被噤聲，讓台灣人長久以來不知泰源事件，但歷史不能只是知道傷痛，更要成為往前的能量，5位人物以生命寫歷史，盼有一日台灣能成為主權獨立的國家。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天指出，台灣民族欠缺的就是英雄的歷史，台灣民族數百年來受壓迫，讓人認為台灣人不敢為理想付出性命，台灣人應培養新的民族氣質，總統蔡英文曾說「謙卑、謙卑再謙卑」，但台灣人已謙卑400多年，應該要「勇敢、勇敢再勇敢」。

記者會末端，女子陳秋菊突請求致詞，表示她是詹天增的外甥女，並指舅舅被槍決時她才5歲，只記得事發後，母親常在夜裡做噩夢大哭，在知道真相前，她以為舅舅是流氓，當兵當到被槍斃，但在舅舅遺照上，卻看不出流氓的氣息，此事與白色恐怖，真的對家屬造成很大的傷害。

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