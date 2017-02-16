新北社區高中生傳捷報 清寒生學測考高分！

丹鳳高中校長曾慧媚（中）與師長恭喜許斯閔（右）學測成績優異。（記者翁聿煌攝）

2017-02-16 12:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕學測成績揭曉，新北市社區高中陸續傳出捷報，丹鳳高中學生許斯閔雖然家境清寒，卻能刻苦自學，考到70級分，還是全國生物奧林匹亞初試通過，新北市學科能力競賽生物組第一名，希望能就陽明大學生物相關學系，板橋高中詹依燃，父母都在香港工作，高中三年她一人租屋苦讀，考得66級分，希望能念國立大學資訊工程系。

丹鳳高中校長曾慧媚說，今年是學校第一屆數理實驗班、語文實驗班學生參加學測，表現亮眼，尤其學生皆是社區國中畢業生，像是許斯閔畢業於義學國中，以國中會考3A++成績入學，如今考出全校歷年來第二高分。

許斯閔在校認真向學，除了拿到新北市學科能力競賽生物組第一名，高三期間開始留校內晚自習，假日與同學相約圖書館讀書，學測前更配合著考試時間，調整自己的作息，課餘時段也藉由打排球來紓壓，憑藉老師教導及同儕互相鼓勵，在學測考出70級分令人欣喜。

板橋高中詹依燃從小父母離異，國小在中國廣東就讀，升高中時母親與繼父在香港工作，一個人在板橋租屋生活與上學，詹依燃說，母親辛苦工作大賺錢給她念書，她唯有好好念才能報答，三年來刻意不看電視，週末假日也在學校圖書館和補習班度過。

平常情緒低落或思念家人時，最喜歡聽五月天的歌，尤其是「乾杯」中的歌詞，最能引起她的共鳴，拚到66級分她覺得差強人意，希望能申請到中國復旦大學，因為比較競爭的環境可以激勵她更加努力。