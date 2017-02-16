| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

新北社區高中生傳捷報 清寒生學測考高分！

丹鳳高中校長曾慧媚（中）與師長恭喜許斯閔（右）學測成績優異。（記者翁聿煌攝）

2017-02-16  12:31

〔記者翁聿煌／新北報導〕學測成績揭曉，新北市社區高中陸續傳出捷報，丹鳳高中學生許斯閔雖然家境清寒，卻能刻苦自學，考到70級分，還是全國生物奧林匹亞初試通過，新北市學科能力競賽生物組第一名，希望能就陽明大學生物相關學系，板橋高中詹依燃，父母都在香港工作，高中三年她一人租屋苦讀，考得66級分，希望能念國立大學資訊工程系。

丹鳳高中校長曾慧媚說，今年是學校第一屆數理實驗班、語文實驗班學生參加學測，表現亮眼，尤其學生皆是社區國中畢業生，像是許斯閔畢業於義學國中，以國中會考3A++成績入學，如今考出全校歷年來第二高分。

許斯閔在校認真向學，除了拿到新北市學科能力競賽生物組第一名，高三期間開始留校內晚自習，假日與同學相約圖書館讀書，學測前更配合著考試時間，調整自己的作息，課餘時段也藉由打排球來紓壓，憑藉老師教導及同儕互相鼓勵，在學測考出70級分令人欣喜。

板橋高中詹依燃從小父母離異，國小在中國廣東就讀，升高中時母親與繼父在香港工作，一個人在板橋租屋生活與上學，詹依燃說，母親辛苦工作大賺錢給她念書，她唯有好好念才能報答，三年來刻意不看電視，週末假日也在學校圖書館和補習班度過。

平常情緒低落或思念家人時，最喜歡聽五月天的歌，尤其是「乾杯」中的歌詞，最能引起她的共鳴，拚到66級分她覺得差強人意，希望能申請到中國復旦大學，因為比較競爭的環境可以激勵她更加努力。

廣告
  • 板中詹依燃獨立生活拚出學測高分。（記者翁聿煌攝）

    板中詹依燃獨立生活拚出學測高分。（記者翁聿煌攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 大學學測 社區高中
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：新北社區高中生傳捷報 清寒生學測考高分！


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.