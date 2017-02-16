學測成績出爐 斗高黃宥豪從校排百名外拚到71級分

斗六高中張郁慈、陳建錳、黃宥豪、吳源勳、徐乃松、林仲祈、詹承翰（左起）學測成績70級分以上。（記者林國賢攝）

2017-02-16 12:25

〔記者林國賢／雲林報導〕106學測成績出爐，斗六高中有7人70級分，張郁慈、陳建錳拿下72級分最高，考71級分黃宥豪高一時校排還在百名外，高二開始「奮發圖強，學測成績躍升全校第三。

黃宥豪說，高一校排100多名，原本認為自己資質大概就是如此，並不在意，那年學測放榜時，台中一中有位考滿級分的學長表示他高一時成績也不好，但高二、三努力唸書，後來拿到滿級分，他受到鼓勵更用功，成績不斷進步，考了可以接受的71級分，大學希望能朝醫藥或牙醫升學。

斗六高中除張郁慈、陳建錳與黃宥豪分別考72、71級分，另吳源勳、徐乃松、林仲祈、詹承翰4人考70級分，60級分以上有68人，國文科滿級分9人、英文科11人、數學科2人、社會科25人、自然科16人，表現與去年相當。