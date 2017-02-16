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學測成績出爐 嘉義高中4人滿級分

2017-02-16  12:21

〔記者王善嬿／嘉市報導〕106年學年度大學學測今上午寄發成績單，嘉義高中有科學班許祐綾、陳柏瑋、謝明孝，以及數理資優班吳心維等4人滿級分，70級分以上共有55人；嘉義女中則有一人74級分。

嘉義女中74級分跟73級分各一名，70級分以上者有13人；74級分的數理資優班蕭曼甄，2年半前會考滿級分錄取嘉女，妹妹蕭妤真也同樣會考滿級分，現就讀同校高一數理資優班，

興華中學除考70級分以上的同學陳盈宇，65級分以上者10人，與去年相當，其中總級分達前標學生人數，比去年成長8％。

嘉中教務主任王德合說，今年全國滿級分人數7年來最少，共有118人滿級分，且應屆畢業生是十二年國教實施第一屆，嘉義高中能維持與去年一樣的滿級分人數，是師生共同努力成果。

數資班導師黃進昌表示，吳心維不只會念書，社團活動也很活躍，還擔任攝影社副社長，還是班上領導角色，透過幫同學慶生紓解課業壓力，甚至高三那年還幫他慶生，邀請他參加班上舉辦的寶可夢桌球賽。

科學班導師邱振程表示，無論是否滿級分，班上同學都很品學兼優，今年滿級分的許祐綾、陳柏瑋、謝明孝不只會讀書，如許祐綾曾得過校運會田徑100公尺比賽銀牌、陳柏瑋因家住雲林，都住學校宿舍仍克服環境劣勢取得好成績，謝明孝則發展多元，曾獲得張進通許世賢數理競賽金牌。

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  • 嘉義高中學測成績亮眼，4人獲得滿級分，今天校長黃義春等教師祝賀同學。（記者王善嬿攝）

    嘉義高中學測成績亮眼，4人獲得滿級分，今天校長黃義春等教師祝賀同學。（記者王善嬿攝）

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