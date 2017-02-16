台南港明高中2位滿級分 1單親學生73級分

港明高中校長劉麟麟（左一）祝賀考滿級分、高分群學生。（記者楊金城攝）

2017-02-16 12:16

〔記者楊金城／台南報導〕大學學測成績出爐，台南港明高中吳佳恆、楊秉豪2人考75滿級分，第一志願瞄準陽明、台大醫學系，而單親學生黃當惟的父親已過世，媽媽是身障，全家經濟是由政府和社會人士捐助，黃當惟考73級分，希望能錄取國防醫學系，以後有能力也要回饋社會報恩。

吳佳恆和楊秉豪都說，讀書就是勤溫習不會的題目、多練考題。楊秉豪家住台南關廟，每天清晨5點多就要起床趕搭校車到校，十分辛苦。

港明另有邱景暉考74級分，考73級分有黃當惟等5人，70到72計有21位。今年數學科很難，71級分的李鼎翊20題全部答對，沒錯一題，真厲害。

黃當惟因來自單親貧困家庭，又學業成績優異，港明幫他減免交通費、餐費、輔導費，家長會長夫人黃珮綺每月捐助5000元生活費，讓黃當惟很感謝，他說，媽媽常常叮嚀以後有能力要回饋社會，所以將報名國防醫。

校長劉麟麟說，港明在大學學測考出佳績，學生和老師的努力值得鼓勵。