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手搖飲也要做良心 業者考證照消費者更安心！

2017-02-16  12:05

［記者張存薇／台東報導］台灣人愛喝手搖飲，台東市手搖飲業者李佳書為了給自己安心，也讓消費者放心，參加勞動部職訓課程後，還特別考取飲料丙級證照，研發南瓜鮮奶等產品，希望推廣台東在地好產品！

業者李佳書從事手搖飲業已經11年，她說，做飲品是良心事業，原本就想要考證照，但卻不知道那裡上課，剛好勞東部委託台東縣消費性服務業推廣協會舉辦「飲料調製員職能能力基礎班及進階班」，她立刻報名，除學習新的技術、衛生安全管理，也交到不少好朋友。

李佳書上完課後順利考取證照，在台東市中華路2段創立自己的品牌「晶鑫茶之道」，未來還想要把在地農產融入創意飲料中，研發更多美味又營養的好喝產品。

勞動部高屏澎東分署表示，勞動部推動「產業人才投資方案」3年7萬學習不斷的在職訓練課程，補助在職勞工80％或100％的補助經費，今年上半年產業人才投資方案—「提升勞工自主學習計畫」在職訓練課程已經公告，台東縣有23班，即日起開放報名，歡迎有需要的民眾逕自上計畫官網查詢報名。

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  • 李佳書為了讓自己、消費者都安心，考取飲料丙級證照。（記者張存薇攝）

    李佳書為了讓自己、消費者都安心，考取飲料丙級證照。（記者張存薇攝）

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