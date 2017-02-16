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石門水庫拉警報 「圳頭祭」祈求風調雨順

已有50多年傳統的「圳頭祭」儀式，今在石門大圳A1隧道入口舉行，祈求風調雨順。（北區水資源局提供）

2017-02-16  12:07

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫蓄水量跌破6成，水情吃緊拉警報，水利署北區水資源局局長江明郎上午參加石門農田水利會，在石門大圳A1隧道入口舉行的「圳頭祭」，典禮由石門農田水利會會長呂芳堅主祭，祈求風調雨順、農田豐收。

江明郎表示，石門水庫於民國53年完工，當時興建主要目的，是為改善桃園台地灌溉水源不足問題，以增加稻米生產、改善人民生活，為國家重大水利建設，水庫興建時並同步興建石門大圳，幹渠27公里、分支渠超過1000公里，灌溉面積達2萬2000公頃，與日治時代建設的桃園大圳，並列為桃園台地兩大灌溉系統，對提升國內稻米生產、穩定人民生活功不可沒。

呂芳堅也說，早期農民在每年農曆新年過後，第一期水稻插秧前，舉辦「圳頭祭」，祈求老天保佑風調雨順、農田大豐收，此一儀式流傳至今已有50多年。石門大圳目前灌溉面積雖已縮小為約1萬2000公頃，仍是北台灣重要米倉。

由於去年12月入冬以來，石門水庫集水區降雨量極少，水庫水位節節下降，江明郎表示，第一期水稻開始供灌後，水位下降趨勢更明顯，因此辦理圳頭祭特別具有意義；呂芳堅也說，石門水利會會加強灌溉管理方式，珍惜每一滴水，努力配合石門水庫放水管制，盡力滿足農民耕作灌溉之需。

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  • 石門大圳。（北區水資源局提供）

    石門大圳。（北區水資源局提供）

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