Pokemon熱潮再起？ 金銀版寶可夢本週開放

金銀版世代的寶可夢有100隻。（圖擷自網路）

2017-02-16 12:30

〔即時新聞／綜合報導〕去年引發全球「抓寶」熱潮的手遊「Pokemon Go」，終於要全面推出金銀版第二世代的寶可夢了，超過80種神奇寶貝及新功能，將在本週開放，有望再重演全民抓寶的場景。

「Pokemon Go」遊戲廠商宣布，本週將開放第二世代的寶可夢，包含許多玩家所熟悉的小鋸鱷、火球鼠、菊草葉等超過80種金銀版的寶可夢可供補捉，同時這些寶可夢也如同金銀版一樣開始出現性別，另外有10種第一代神奇寶貝，可以獲得新的進化型態，包含飛天螳螂可以進化成巨鉗螳螂、大岩蛇可以進化成大鋼蛇等，遊戲廠商透露有些寶可夢須先從補給站蒐集進化道具。

除了開放新的寶可夢外，遊戲介面也將改善，輔助道具將可以直接在螢幕選不用換選單，還新增道具及人物服飾，官方臉書也放上這次改版的宣傳影片，據傳這次更新將在台灣時間週六（18日）晚上。

手遊「Pokemon Go」在推出後大受歡迎，但由於更新頻率緩慢，容易讓玩家沒有新鮮感，在台灣熱度已經大幅消退，這次改版將是上市以來推出最多新寶可夢的更新，去年11月24日，遊戲增加了百變怪；12月12日，遊戲追加波克比、皮丘等7隻第二世代的嬰兒寶可夢。