汪笨湖病逝 昨上午拔管自主呼吸1天 如迴光返照

成大醫院主秘趙庭興（前右）與加護病房主任陳昌文醫師（前左）出面說明汪笨湖病情。（記者王俊忠攝）

2017-02-16 12:07

〔記者王俊忠／台南報導〕知名作家、電視名嘴汪笨湖，今上午九點三十五分病逝於成大醫院，成醫主秘、發言人趙庭興代家屬說明表示，汪先生是去年十二月十五日住院後一直到今上午辭世；昨上午九點二十五分家屬決定拔管，但仍有自主呼吸，歷時約一天辭世。媒體討論這一天有如民間俗稱的「迴光返照」。

趙庭興指出，汪先生是去年十二月十五日因發燒、嘔吐住進成醫一般病房，因為病情加劇，同月二十六日轉住加護病房，汪罹患骨髓化生不良症候群（MDS），骨髓、血球等再生能力不好，有多發性出血，後來又感染、出現敗血性休克與多重器官衰竭，於今天上午過世。

發言人說，昨上午拔管時，汪還有自主性呼吸，血壓是靠著強心針、升壓劑支持，但因身體狀況、病情實在不好，今上午宣告不治；汪的骨髓化生不良症候群與之前罹患大腸癌是兩種不同病症，去年十二月汪住院後，未被發現大腸癌有復發或移轉跡象。

趙庭興與加護病房主任陳昌文說明，汪先生是在去年十月間到成醫血液科檢查出罹患骨髓化生不良症候群，算是一種血癌前期病症，即在成醫進行約一個月化療，一般這種病，如癒後情形好，可用藥物或骨髓移植方式治療，但汪的病情是預後情況較差，即使用骨髓移植，也不易治癒。

趙庭興強調，汪在住院治療期間，成醫積極尋求其親人、台大、慈濟等醫院有無適合可配對的骨髓，可惜一直找不到可相容配對的骨髓，因為他病情實在嚴重、不可逆，他在住院時簽署安寧療護意願書，不願浪費國家寶貴醫療資源，拒絕心肺復甦術、不作電擊心臟、氣切等無效急救，選擇尊嚴辭世。