天天一杯含糖飲料 小五少女竟罹脂肪肝
含糖飲料示意圖。（記者張議晨攝）
〔記者張議晨／台北報導〕11歲女童小欣（化名），小三時體重快速增加，身高147公分的她，體重卻來到54.8公斤，BMI值則達25.4，明顯「過重」，原本家長以為是在發育，未多做注意，直到近期學校健康檢查，才發現小欣肝指數已飆升至正常值3倍。醫師提醒，脂肪肝並無前兆，通常僅能由學童健檢發現，建議家長應隨時注意孩童BMI值，如果體重突然增加，就應就醫尋求協助。
小欣就醫後進一步檢查發現，她不僅肝指數異常，體內三酸甘油脂及血糖也超標，超音波顯示出小欣已有中度脂肪肝與肝臟腫大，問診才得知，原來她每天至少1杯含糖飲料，且缺乏運動而導致身體出現異常。
收治病例的書田診所小兒科醫師戴季珊解釋，正常除三餐外，若額外增加含糖飲料攝取，易讓肝臟將攝入糖份轉化為脂肪，若平常攝取熱量超過身體所需，就容易有脂肪肝等情形出現。
戴季珊表示，據統計，台灣國小學童肥胖比率約3成，主要是含糖飲料攝取過多加上飲食西化、少運動所致，讓原本可能出現在中老年人身上的脂肪肝、高血脂、高血糖、高血壓、動脈硬化等症狀，提早出現在學齡兒童的身上。
經醫師診斷，小欣驚覺含糖飲料風險，在與家人共同努力下，先減少熱量的攝取，並戒除天天1杯飲料的習慣，增加平日運動量，約2個月後體重減輕約1公斤，肝指數也恢復正常。
戴季珊說，脂肪肝常見於肥胖孩子，若未積極控制，易讓學童第二性徵發育提前，也會限制身高發育，而在成年後，則會引起肝臟慢性發炎或是肝纖維化等症狀，此外，糖分攝取過多，也會引發代謝異常，出現「糖尿病」等慢性疾病，門診常見家長陪同孩童就醫，但因覺得肥胖不要緊而未持續追蹤，最後導致肥胖惡化。
戴季珊建議家長，在家以白開水取代含糖飲料，讓孩童養成不喝飲料習慣，飲食部分則避免油炸及攝取過多澱粉，多吃蛋白質，並減少3C產品使用，多運動，同時治療相關的代謝異常疾病，才能改善脂肪肝。
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