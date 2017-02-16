國民黨批中市校園食安 中市府反駁

市府勇於面對校園食安，大幅提升菜餚及食材抽驗頻率，以捍衛校園食安。（記者黃鐘山攝）

2017-02-16 12:04

〔記者黃鐘山／台中報導〕國民黨中央黨部今（16）日舉行記者會，批評台中市校園團膳部分菜餚與食材不合格。中市府反駁說，相較於前市府對校園食安的消極與少量稽查，林市長上任後勇於面對校園食安，菜餚抽驗次數較前市府倍增，食材抽驗也增近50%；食安的努力及成果在國民黨政府時期，亦獲行政院肯定，如今國民黨卻質疑獲獎屬「自吹自擂」，令人感到匪夷所思。

市府發布新聞稿說，校園食安是中市府極為重視的議題，依菜餚與食材的抽驗次數，前市府102學年度菜餚抽驗378件，4件不合格，不合格率1.06%；食材抽驗62件，8件不合格，不合格率12.9%。103學年度菜餚抽驗366件，1件不合格，不合格率0.27%；食材抽驗219件，11件不合格，不合格率5.02%。

市長林佳龍上任後，要求全力改善校園食安的把關強度，衛生局採行「每月抽驗校園午餐菜餚」及「食材至源頭供應商抽驗」機制，針對菜餚、食材抽驗，檢驗不合格，立即通知教育局、農業局輔導管理，並裁罰業者，每次檢驗結果也都公布於衛生局網站食安專區。

在此強化稽查的模式下，104學年度菜餚抽驗數倍增至679件，6件不合格，不合格率0.88%；食材抽驗也增至331件，3件不合格，不合格率0.91%。105學年度上學期，菜餚已抽驗293件，2件不合格，不合格率0.68%；食材抽驗160件，5件不合格，不合格率3.13%。

市府表示，為確保校園食安，除衛生局主動稽查外，也跨局處進行食材抽驗與稽查校園營養午餐，學校營養師也會監督與預審學校菜單，並要求學校清洗蔬菜加強清水浸泡時間與流動水沖洗次數。希望讓各種食材從農田到校園，每個過程都做好層層把關。

衛生局此次稽查不合格部分，農業局已要求業者立即停止供應，教育局也通報學校立即停用不合格食材，並對廠商違規記點處分；而農業局在后里設置的10公頃有機園區，今年已委外經營管理，未來園區生產的蔬菜將提供學童使用，增加優質食材來源。

市府對於全市整體食安的努力也是不遺餘力，成果並獲中央肯定。去年國民黨政府卸任前，中市府在衛福部「104年獎勵地方政府強化食品安全管理方案試辦計畫」中，以「樂活臺中」食安APP榮獲消費者保護業務類組第1名；衛生局烘焙食安「露餡vs.曙光」139計畫也拿下源頭及產製流通業務組第1名；還有其他大大小小獎項，共獲中央8300萬元獎金肯定，未來市府也會將此獎金持續投入食安機制中。

市府強調，食安不分你我，大家都很關心。市府勇於面對問題，在制度面強化各項措施，並提高稽查強度，全力把關，成果也獲得國民黨執政時期行政院的肯定，絕非自吹自擂。因此，國民黨議員質疑獲獎的正當性，令人匪夷所思。