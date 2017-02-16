竹女與實中各1人滿級分 他們「從不補習」
2017-02-16 11:55
〔記者蔡彰盛／新竹報導〕大學學測成績公佈，新竹女中與實驗中學各有一名學生滿級分，他們從不補習，學習訣竅是上課一定要立即搞懂，同時分配讀書時間！
新竹女中數理資優班林宛萱是科展常勝軍，父親是工程師的她，從不補習，甚至連參考書也沒買過，學習一向就是務求所有事情都要在課堂內弄懂，甚至讀熟，不懂馬上問清楚，因為其他時間還要分配作為科展研究使用，因此效率對她來說十分重要。
林宛萱曾獲去年台灣國際科展數學科四等獎，以及旺宏科學獎銀牌，也曾獲學校優秀青年楷模，她申請的目標是台大醫科與台大電機。
實驗中學科學班蔡霖東的父親在化工公司上班，他也參加學校熱門音樂社，是彈奏貝斯的高手，由於平日要做專題，他說自己高二的時候，其實還有點混，是學測前150天的時候，才開始衝刺，沒補習過的他，也是靠擬定讀書計畫，然後確實完成，才勇奪滿級分。
蔡霖東打算申請香港大學經濟系，以及台大法律系，雖然念的是科學，但他對未來已經有了規劃，事實上他正在清大修大一微積分，經常訓練自己勇於接受挑戰，是他成功的原因！
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