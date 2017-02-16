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花蓮捕獲瀕危保育類鬼蝠魟 長約2米6

花蓮今早有漁民在東昌定置漁場，起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，長度約2米6，預計將送往台東水產試驗所。（海巡署提供）

2017-02-16  11:56

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮今早有漁民在東昌定置漁場，起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，長度約2米6，目前已由漁船協助載運到花蓮漁港，並通報漁業署查報員，預計將送往台東水產試驗所採集生物學資料。

鬼蝠魟主要分布於各大洋亞熱帶海域，魚體扁平、體盤寬，兩側翼展後約9公尺，體重可達3公噸，目前在世界自然保育聯盟中被列為瀕危物種，但台灣還尚無保育等級，漁業署僅於去年7月起，要求漁民若在海上捕獲鬼蝠魟時，須在返港後的1日內，向漁業主管單位通報，否則可依《漁業法》處3至15萬元罰鍰。

海巡署第八三岸巡大隊表示，今早花蓮籍漁船金盈一號在新城鄉東昌定置漁場，起網捕獲到1尾鬼蝠魟，長度約2米6，經通報後，暫時交由昌泰號協助載運到花蓮漁港，並通知漁業署查報員，預計將送往台東水產試驗所。

陳姓漁民說，鬼蝠魟因覓食浮游動物及小型魚類，時常伴隨黑潮遷移，在台灣東部較常見，過去重達30公斤以上的大尾魟魚類相當多，但賣價不好，加上去年規定捕獲到鬼蝠魟後都必須通報主管機關，漁民為了省事，目前多半都盡量避免捕撈。

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  • 花蓮今早有漁民在東昌定置漁場，起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，長度約2米6，目前已由漁船協助載運到花蓮漁港。 （海巡署提供）

    花蓮今早有漁民在東昌定置漁場，起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，長度約2米6，目前已由漁船協助載運到花蓮漁港。 （海巡署提供）

  • 被起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，目前已由漁船協助載運到花蓮漁港，預計將送往台東水產試驗所。 （海巡署提供）

    被起網捕獲到瀕危的保育類動物「鬼蝠魟」，目前已由漁船協助載運到花蓮漁港，預計將送往台東水產試驗所。 （海巡署提供）

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