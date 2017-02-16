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機捷自由試乘首日爆人潮 凌晨就有人搶排

機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

2017-02-16  11:50

〔記者李容萍／桃園報導〕機園機場捷運試營運，今天起至3月1日開放自由試乘，A21環北站凌晨3點就有民眾排隊搶頭香，站區的286個機車停車格、132個汽車停車格一早大爆滿，站內原本預估發500張號碼牌但供不應求，站務人員協調其他站名額，讓第一梯約700人順利進站搭乘。

今天到環北站體驗自由試乘的民眾，有不少退休族群，還有人揪團來排隊，像退休的陳先生清晨6點多就到環北站排隊，順利拿到前200名的號碼牌，他和其他朋友講好搭到A1台北車站全程體驗，回乘還要到A8林口長庚站、A12、A13機場一、二航廈，了解以後出國是不是真的搭機場捷運就很方便。

站務人員表示，為了避免民眾操作號碼牌不順手，統一由站務人員幫忙按鈕再發給排隊的乘客，捷運公司還隨著號碼牌送紅包袋，讓大家拿到號碼牌就可以進站；自由試乘期間各站發放號碼牌的時間為上午7點40分、9點40分、11點40分、下午1點40分4個時段，每天控管總人數2萬人，下午4點就停止乘客進站。

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  • 機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

    機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

  • 環北站外的停車場大爆滿。（記者李容萍攝）

    環北站外的停車場大爆滿。（記者李容萍攝）

  • 機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

    機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

  • 機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

    機捷自由試乘首日，A21環北站站內、站外都站滿排隊人龍。（記者李容萍攝）

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