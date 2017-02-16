228連假 桃園27、28日路邊停車採週六費率

2017-02-16 11:32

［記者謝武雄／桃園報導］配合228紀念日連續假期，桃園市政府交通局今天公告，27日、28日兩天的路邊（外）委外開單收費停車場，收費方式採各路段週六費率收費。

交通局表示，目前桃園市路邊（外）委外開單收費停車場，分成週一到週五收費，週六、週日不收費；週一到週六收費，週日不收費及週一到週日收費等三種型式；因此比照週六費率，只有週六、週日不收費的路段，27日、28日兩天才不收費，其餘路段一律正常收費。