健康醫療》雞骨頭卡食道5天 食道破裂險要命
骨頭深嵌在食道上，形成廔管、深頸部發炎。（烏日林新醫院提供）
〔記者何宗翰／台中報導〕苗栗縣一名58歲的蔣姓婦人，日前吃米粉不慎誤食雞骨，連吞口水都痛，延誤了5天看診，胃鏡一照才發現雞骨長達2.5公分，緊緊地卡在上食道處，不只有食道破裂的情形，由於骨頭深嵌在食道上，還形成廔管、深頸部發炎，最後以胃鏡方式才取出。
魚刺、雞骨頭細小尖銳，一不小心就會跟著食物吃下肚，造成吞嚥疼痛。烏日林新醫院胃腸肝膽科主任李傑哲表示，異物若嚴重卡住，夾取過程中可能在拉扯時刺破食道甚至主動脈，造成大出血，嚴重時患者恐失去意識，甚至休克死亡；若發生食道破裂的情形，會引發深頸部發炎、膿胸等等問題，同樣一不小心就會要人命。
李傑哲說，蔣婦第一時間有到鄰近的醫院，用胃鏡、咽喉鏡檢查卻沒有發現異物，數天來喝開水、吞口水都痛、吃東西更會痛到流淚，不舒服到徹夜未眠只能維持同一姿勢；最後請示菩薩，決定往西南方的醫院就醫，因曾經是他的病患，才不辭辛勞遠跨縣市就醫。
李傑哲指出，由於就醫時已經延誤5天，患者的症狀越來越嚴重，不只吞嚥時會痛，還有咳嗽、痰中有血絲，甚至引起右半邊臉麻，胃鏡一照發現長達2.5公分的雞骨，緊緊地卡上食道處，由於骨頭已深嵌在食道上，最後以胃鏡方式成功取出，但因罕見的產生了廔管，仍須住院治療。
李傑哲提醒，民眾若誤食異物，千萬不要喝醋，可能會造成咽喉黏膜發炎；也不要繼續吃固體食物或自行催吐，只會讓異物越卡越深，應儘速就醫；若異物卡在較淺的地方，可至耳鼻喉科處理，較深的地方，甚至已經影響到食道，則必須盡速至胃腸肝膽科，防止異物越卡越深，造成組織和器官的嚴重傷害。
取出的雞骨長達2.5公分。（烏日林新醫院提供）
骨頭深嵌的傷口已經形成廔管。（烏日林新醫院提供）
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