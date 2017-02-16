學測成績公布 建中滿級分16人

大學學測成績單今日寄發，建中獲得滿級分多達16人。（記者蔡亞樺攝）

2017-02-16 11:26

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績單今日寄發，北市建國中學表示，校內滿級分同學共有16名，比起去年14名，增加2人，學測總級分頂標（62級分）以上學生人數高達806人，佔校內高三人數71％，此外校內英文、數學、自然三科均標高於全國頂標，國文與社會科均標達全國頂標。

建中指出，綜觀全校成績，75級分有16人，74級分53人、73級分57人、72級分58人，71級分82人、70級分以上學生達322人，佔校內高三比例達28％。各科滿級分人數部分，國文科138人、英文科320人、數學科198人、社會科268人、自然科349人。

建中教務處主任蔡銘哲說，從今年學測考題分析，數學科比較難，全國滿級分人數下降，但建中學生對數理有興趣的人不少，因此滿級分人數比去年差不多，但相較全國，表現是比較好，校內老師上數學課時也會因應同學程度與能力，做適性教學。

獲滿級分的建中高三生黃肇昕表示，計畫申請香港大學商學院，因平日翻閱商業雜誌，因此對商業產生興趣，也想換個環境，所以以學測成績想申請港大；成績優異的黃肇昕，還是建中口技社的成員，現場也小秀一段口技，讓在場採訪媒體感到驚艷，黃肇昕笑說，利用練口技來紓壓。

另一名滿級分的建中學生高翊賢則說，對醫學有興趣，也覺得醫生受人敬仰，因此想申請國內幾個前段大學的醫學系。他說，自己對國文作文較沒信心，拿到滿級分有點意外，他分享滿級分秘訣，利用學測前半年衝刺，每日唸書12小時，但該休息就會好好休息。