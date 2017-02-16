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空品差加回收場悶燒濃煙 新化居民譙爆

2017-02-16  11:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市新化區一處資源回收場昨晚火警，雖已控制，仍未完全撲滅，上午濃煙飄散，能見度差，還有臭味，附近居民憤怒，今日空氣品質已經很不好了，又要飽受悶燒臭味，痛罵不已。

火警現場位在新化深坑橋附近紡織廠後方，警消昨晚10點半獲報，出動16部消防車前往灌救，雖控制火勢，卻持續悶燒中，才會不斷產生煙霧。

消防隊研判火勢是從一旁雜草延燒，目前密切監控中，只是今天上午台南市4個監測站空氣品質指標都達到「紅害」的不健康等級，加上悶燒濃煙，民眾都戴口罩出門，因風勢的緣故，連關廟、歸仁等地都被波及，住戶們叫苦。

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  • 新化一處資源回收場火警，仍悶燒中。（記者吳俊鋒攝）

    新化一處資源回收場火警，仍悶燒中。（記者吳俊鋒攝）

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