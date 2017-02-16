學測英文翻譯難 滿分驟降3千多人
2017-02-16 11:23
〔記者吳柏軒／台北報導〕大學學測今天公布成績，其中大考中心分析，在英文非選擇題表現上，第1題翻譯考玉山登山情境，滿分人數只有1289人，比去年的4707人還少，分析可能是與考生單字、文法表現不佳有關。
大考中心統計，今年學測考生的英文科表現中，非選擇題第1題可能有難度，配8分只有1289人拿滿分，比去年少3418人，大考中心處長黃璀娟說，該題考中文翻譯成英文，利用玉山冬天積雪等情境出題，除了相關的登山、征服等單字都要拚對，文法也是關鍵。
而國文非選方面，今年各題滿分人數較去年略增，0分人數比去年下降，整體表現較好，作文有2人拿到25分（滿分27分）。而英文作文則是有9人得滿分20分，比去年只有1人滿分還多，創10年新高，而作文0分者有1萬620人，也比去年的1萬2521人還少，顯現考生對今年英文作文表現較好。
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