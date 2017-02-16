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立法院托嬰中心揭牌 3月1日開幕

立法院長蘇嘉全與各黨團立委，16日上午為立法院附設員工子女托嬰中心揭牌開幕，並入內參觀各項托嬰設施，同時致贈小朋友小禮物。（記者劉信德攝）

2017-02-16  11:14

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院托嬰中心今早在立法院長蘇嘉全的主持下正式揭牌。預計把寶寶送來的時代力量立委林昶佐表示，將以新手爸爸的身分與大家一起努力。

由新北市嬰幼兒托育協會中心負責經營的立法院附設托嬰中心，已取得執照，在朝野共10餘位立委到場觀禮下，於今早舉辦揭牌儀式。

蘇嘉全表示，18日將截止報名，3月1日正式營業。未來會保留5個緊急名額，供突有新生兒的立法院同仁使用。

林昶佐呼籲，育兒不只是媽媽，更是爸爸的責任，希望立法院的男性同仁也踴躍報名。他將以新手爸爸的身分與大家一起努力。

園方在眾人揭牌後，一一引導、介紹托嬰中心種種新穎的設備。

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