北市消費糾紛 補習類及網購分列 1、2名

2017-02-16 11:06

〔記者張議晨／台北報導〕消費爭議層出不窮！台北市法務局今公布去年度北市消費申訴案件，補習類以2758件居冠，其中又以去年無預警倒閉的威爾斯美語及學承電腦所占件數做多，分別為1118件、552件，網路購物全年申訴也有1023件，雅虎占其中368件，另外去年底興航無預警解散，也有114件消費申訴。

法務局統計，去年消費申訴案件前5名分別為補習類、網路購物、電信、通訊及周邊產品、車輛類。法務局主任消保官何修蘭表示，去年度因威爾斯美語、學承電腦及邱素貞瑜珈等3家業者無預警倒閉，導致消費申訴量激增，目前三案已由台灣消保協會受理，進入團體訴訟階段。

台灣網購盛行，引起消費糾紛眾多，去年網路購物類就以1023件排名居次，賣家網路詐騙、物品瑕疵及退換貨退款爭議屢見不鮮，不過身數量居多的平台「雅虎」，因屬網路交易平台，申訴對象多為賣家。何修蘭指出，網路購物風險大，建議消費者尋求有第三方支付服務的網路平台購物，較有保障。

另外，去年三星電子 Note7深陷「爆炸」事件，但因退換貨政策不明，占通訊產品類申訴案件「榜首」，有248件申訴。車輛類有466件申訴案件，主要是台灣本田因車體鏽蝕疑慮，遭消費者大量投訴，光台灣本田就有344件申訴。

手機線上遊戲發達，何修蘭說，線上遊戲類，勁舞娛樂去年仍以96件排名榜首，消費者進行APP購物時，應先閱讀付費條款或遊戲公告，如果購買APP不如預期，googlePlay及iTunes二大平台多有退費機制，消費者第一時間就應向平台反應，若遭遇特殊狀況，則可善用手機截圖功能留存畫面，保存證據。

此外，屢因健身課程而遭消費者投訴的世界健身，去年仍有298件申訴，主因多為契約中途解約退款而引發的消費糾紛。