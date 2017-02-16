客家天穿日今登場 新埔各界補天穿

新埔鎮長林保祿（右三）帶領大家上香祈福。（記者黃美珠攝）

2017-02-16 10:59

〔記者黃美珠／新埔報導〕今天農曆正月20日、是客家人的「天穿日」，新竹縣新埔鎮各界由鎮長林保祿率領大家一起在廣和宮內舉行「補天穿」儀式，傳承這個客家傳統，象徵客家人的農曆春節正式結束，明天開始要為新的一年努力打拚。

新埔的補天穿，這次採布包紅蛋，再把彩蛋塞入印有「天穿日」字樣的平面上，象徵模仿當年女媧補天。

大家也在鎮長林保祿帶領下，向三山國王上香祈福，隨後分食平安湯圓。