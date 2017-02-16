| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

客家天穿日今登場 新埔各界補天穿

新埔鎮長林保祿（右三）帶領大家上香祈福。（記者黃美珠攝）

2017-02-16  10:59

〔記者黃美珠／新埔報導〕今天農曆正月20日、是客家人的「天穿日」，新竹縣新埔鎮各界由鎮長林保祿率領大家一起在廣和宮內舉行「補天穿」儀式，傳承這個客家傳統，象徵客家人的農曆春節正式結束，明天開始要為新的一年努力打拚。

新埔的補天穿，這次採布包紅蛋，再把彩蛋塞入印有「天穿日」字樣的平面上，象徵模仿當年女媧補天。

大家也在鎮長林保祿帶領下，向三山國王上香祈福，隨後分食平安湯圓。

廣告
  • 新埔鎮各界今天早上齊聚廣和宮慶祝天穿日。（記者黃美珠攝）

    新埔鎮各界今天早上齊聚廣和宮慶祝天穿日。（記者黃美珠攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天穿日 客家天穿日 補天穿
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧茄汁豬五花
台式熱炒✧蒼蠅頭
焗烤✧菇茸通心麵
好菜頭怎麼挑？
轉寄

標題：客家天穿日今登場 新埔各界補天穿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月16日‧星期四‧丁酉年正月廿
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.