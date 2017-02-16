金氏世界認證蜈蚣陣 金唐殿開館遶境

金唐殿的百足真人蜈蚣陣上午開館。（記者楊金城攝）

2017-02-16 11:02

〔記者楊金城／台南報導〕3年1科，台南沿海5大香科之一的佳里金唐殿丁酉蕭壠香科今年舉辦五朝王醮，明天千歲爺將展開遶境，金唐殿的百足真人蜈蚣陣今上午9點先在廟前舉辦剪綵開館，展開遶境。

金唐殿主委、蕭壠香科會長余榮和說，蜈蚣陣有108節、全長201.8公尺，6年前獲得金氏世界認證全球最長蜈蚣陣，蜈蚣陣[架棚]開館後遶境路線自成一路，和千歲爺遶境路線錯開。

金唐殿上午8點先請王（值年千歲爺譚千歲），再為蜈蚣陣剪綵開館後，蜈蚣陣繞行金唐殿3圈後出發遶境，蜈蚣陣上的108位小神童從凌晨3點多就到金唐殿集合化妝打扮，模樣可愛，小神童沿途灑下糖果，吸引信眾搶食，十分熱鬧。

金唐殿為蕭壠香科打造的王船也在廟前王船廠內，吸引信眾參拜和添載船生用品。

金唐殿總幹事陳日清說，香科從17日展開17角頭、24村庄遶境，最後在2月22日送王燒王船。

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蜈蚣陣上的可愛小神童。（記者楊金城攝）

金唐殿為蜈蚣陣剪綵開館。（記者楊金城攝）