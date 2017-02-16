106年學測較往年稍難 118人滿級分創7年新低
2017-02-16 10:54
〔記者吳柏軒／台北報導〕106學年學測成績今天上午正式出爐，大考中心統計，今年5標平均級分為：頂標62、前標55、均標44、後標34、底標27，除頂標外其他4標都較往年低1級分，分析發現考生在數學、英文等科取得成績不如往年好的緣故。
大考中心分析，從各科成績來看，國文、社會、自然等科的成績，平均跟往年差不多，但在數學跟英文科上，考生的5標成績平均都比往年降1級分，今年考生的數學頂標11級分、均標6級分，英文的頂標13級分、均標8級分。
而在滿級分人數上，今年只有118人取得75滿級分，創下7年來新低，對此大考中心分析，除了題目稍難因素，少子化使今年報名人數驟降也是原因，今年滿級分人數占報名人數比例約0.092％，而過去約占0.1％，差距並不明顯。
大考中心副主任沈青嵩說，今年數學基礎比往年少，過去會出1、2題是國中程度的考題，但今年都要高中程度才能作答，導致難度較去年提升，另分析英文成績，發現今年考生在選擇題表現比去年低，才導致平均級分較去年下降。
而未來少子化、大學申請名額增加，學測的「鑑別度」成為未來入學關鍵，大考中心處長黃璀娟說，學測是基礎鑑別，過去定位題目不會太難，但現今確實申請名額增加，未來相關難易度調整會再評估，但學測是學生高中的學習綜合評量，難易度也牽涉學生表現因素。
沈青嵩認為，雖提高鑑別度會把高分群、低分群學生區分開來，但仍希望維持學測難易穩定，只是試題命題時多由命題小組、審題程序的人進行研判，沒有提供「試測」，故題目初步的難易度多是專家判斷，有時候會稍微失真，但大考中心不敢試測，因補習班太厲害，若題目外流1、2題就會翻轉結果，今年雖學測難度稍降1級分，但也認為不是變化太大。
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