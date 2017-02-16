回收場大火近24小時 苗縣8鄉鎮市空氣有異味

火勢於昨天晚間7點多控制、侷限，但悶燒情形嚴重，因此，有賴怪手協助挖土掩覆，消防人員再一邊灑水降溫，直至今天上午仍持續進行殘火處理。（圖由消防局提供）

2017-02-16 10:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂資源回收場昨天上午發生火警，經苗栗縣消防局上百名消防、義消投入救災，迄今近24小時，已進入殘火處理，消防局第一大隊大隊長謝宗龍預估，可望於今天下午2點前，將火勢撲滅。

這家資源回收場於昨天上午10點多，發生火警，因場內堆放大量塑膠、廢輪胎等易燃物質，火勢一發不可收拾，加上回收場地處山區偏郊，缺乏水源，只能仰賴水箱車輪流載水，中繼接駁供水搶救。

謝宗龍說，火勢於昨天晚間7點多控制、侷限，但悶燒情形嚴重，因此，有賴怪手協助挖土掩覆，消防人員再一邊灑水降溫，直至今天上午仍持續進行殘火處理。

火警產生大量濃煙飄散，包括苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、後龍鎮、銅鑼鄉、西湖鄉、竹南鎮、通霄鎮等周邊鄉鎮市，都有民眾表示聞到燒焦異味。環保局空氣品質及噪音管制科長蔡政勳說，尤其今天空氣的擴散條件不佳，建議敏感體質的民眾最好避免出門，若得出門建議戴上口罩，做好個人防護。

蔡政勳說，環保局也派員在苗栗市區手持監測空氣品質，濃度並無明顯超標、接近空氣背景濃度，對人體危害性不高。