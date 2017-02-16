試乘機捷 首位日籍旅客自助托運行李...當機了
2017-02-16 10:25
桃園機場捷運今開放民眾自由試乘與預辦登機和行李托運。（記者張嘉明攝）
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運今日開放民眾自由試乘，一般民眾終於可以搭乘這條等了20年、終於通車的捷運路線，與一般捷運最大的不同，除區分直達車與普通車外，就是於A1台北站有華航與長榮集團提供預辦登機、行李托運服務。不過今日第一位使用自助托運功能的日籍旅客就發生狀況，行李明明只有13公斤重，離重量最大限制的30公斤還有一段距離，不過電腦竟然顯示行李超重，讓日本旅客不知所措，只能改為人工托運。
桃園機場公司維護處長孫宏彬表示，應該是航空公司限重設定的問題，該名日本旅客為轉機旅客，不知道是否是前一段轉機重量限制沒有重新設定，航空公司正在查，自助托運行李機器方面是沒有問題。不過也說，現在還是測試階段，航空公司可利用這個時候，將與機器端介面問題找出來，一次解決。
不過今日仍有不少旅客拖著行李要來搭機，一位使用自助報到機的張先生說，預辦登機服務超方便，辦完手續直接搭捷運到機場，預計至少比平常可省下30分鐘。還有一位何小姐與男朋友要搭11點30分飛機去北海道，原本想使用預辦登機並托運行李，不過到現場才知道只有華航跟長榮有提供服務；且不曉得只有一個排隊處只有一台號碼機，排隊時有點擔心會抽不到第一梯次號碼排。還有一位林先生大概7點20分就出門，雖然排隊時間蠻久，不過已做好打算，沒抽到號碼牌就到北車搭乘國光客運。
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