台東設計中心啟動 黃健庭：玩真的！

2017-02-16 10:21

［記者張存薇／台東報導］「把美學、設計融入縣政推動，是台東唯一贏的機會！」台東縣成立設計中心，將結合美學推動重大建設，今天舉辦首長共識營，縣長黃健庭宣示，台東設計中心是玩真的！也希望以設計凝聚台東願景，做出好成果。

縣府一、二級主管今天齊聚縣府大禮堂，展開一連串課程、座談，黃健庭表示，台東持續要做的重點包括國際化、智慧化與深耕教育、環境永續4大目標，把美學、設計放進這4大目標，才是台東唯一贏的機會。

台東設計中心已於年初成立，由國際及計畫處長余明勳擔任執行長，成立後已初步盤點縣府資源，及各局處想要推動的100多項重要計畫，台東設計中心今年將優先協助包括南迴藝術季等10項重要計畫。

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