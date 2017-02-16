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全球最佳留學城市 台北、新竹上榜

2017-02-16  10:26

〔即時新聞／綜合報導〕英國教育資訊機構QS（Quacquarelli Symonds），最近公布「2017全球最佳留學城市」。前100名中，台灣入榜的有台北與新竹，分別位居21、75名。

此份排行榜中，台北以總分394排在21名；新竹以248分排75名。雖然新竹在舒適程度與學生多元性上略優於台北，但在學生評價上，台北擁有92分的高分，新竹僅6分。

報告中指出，台北擁有享譽全球的高科技產業，又同時能夠吸引全球旅客，認為台北是結合現代都市快節奏與傳統生活、文化景點的城市，與香港類似。報告中提到，在台北唸書的學費與生活費相對低廉，值得預算有限的學生考慮。而在學生評價上，台北被稱讚是一個「多元、友善、包容」的城市，因此獲得92分的高分。

在新竹方面，報告中寫到，若想在台灣留學，且傾向更悠閒的地區，那新竹將是非常好的選擇。當中提到，新竹具有博物館可探索百年歷史，同時擁有被稱為「東方矽谷」的新竹科技園區。此外，新竹的清大與交大皆為高度國際化的大學，且學費、生活費便宜，成為適合留學的城市之一。

全球排名方面，前三名分別為加拿大蒙特婁、法國巴黎、英國倫敦。在亞洲城市方面，排名依序為韓國首爾第4，日本東京排第7、香港第11、新加坡第14、京都、神戶、大阪並列第17、中國上海第25。

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  • 全球最佳留學城市，台北排名第21。圖為台灣大學。（資料照，記者林正堃攝）

    全球最佳留學城市，台北排名第21。圖為台灣大學。（資料照，記者林正堃攝）

  • 新竹排名第75。圖為清華大學。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹排名第75。圖為清華大學。（資料照，記者洪美秀攝）

  • 新竹排名第75。圖為交通大學。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹排名第75。圖為交通大學。（資料照，記者洪美秀攝）

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