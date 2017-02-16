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賞櫻團有吃「最後的晚餐」？ 蝶戀花再被打臉

國道日前發生重大意外，遊覽車車體幾乎被砍半。（記者黃耀徵攝）

2017-02-16  09:54

〔即時新聞／綜合報導〕旅行公會全聯會發言人李奇嶽日前表示，出事的蝶戀花旅行社賞櫻團離開武陵農場後，前往宜蘭用餐，不過，這樣的說法，卻被發現有誤，原來團員根本沒有用餐，而是到麵包店果腹。

李奇嶽日前說明蝶戀花武陵賞櫻團行程，指出該團到武陵農場大約是下午1點鐘，離開農場時是下午4點30分，接著前往宜蘭某間餐廳用餐再北上。

根據《蘋果日報》報導，該餐廳經理卻否認該團有到餐廳用餐，並說明當晚確實有兩團蝶戀花旅行社的客人，但非出事的賞櫻團。

根據本報報導，案發前1小時，遊覽車則是開到宜蘭某間烘培方歇腳；烘焙坊老闆莊旺儒說，遊覽車上40多名乘客擠進店裡，顯得飢腸轆轆，他也曾跟導遊及遊覽車司機交談，對方歷經長途跋涉，看起來有點疲憊，導遊告訴他說，這團遊程沒有提供晚餐。

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  • 對罹難者而言，店內糕點，才是他們最後的晚餐。（資料照，記者江志雄攝）

    對罹難者而言，店內糕點，才是他們最後的晚餐。（資料照，記者江志雄攝）

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