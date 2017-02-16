快訊明華園愛的波麗路台中登場
破紀錄！虎尾高中 學測70級分以上有20人
2017-02-16 09:00
虎尾高中學測70級分以上20人，表現亮眼。（記者廖淑玲攝）
〔記者廖淑玲／雲林報導〕破紀錄！大學學力測驗今天放榜，虎尾高中70級分以上20人，創下歷屆高分紀錄，最高分陳俞君74級分；揚子高中最高分鍾旻軒72級分，60級分以上20人。
虎尾高中陳俞君74級分；陳韋彤、鍾靈73級分，72級分7人，71級分6人，70級分4人，70以上有20人，60級分以上者96人，各科滿級分包括國文科10人、英文科28人、數學科10人、社會科22人、自然科28人，成績亮眼。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 身家20億港星驚傳退化嚴重 下樓需靠輪椅代步
- 友力通聯曝光！指肇事車為蝶戀花旅行社所有
- 拎吉他木箱 2女走遍4洲6國
- 狂牛替補灌54分 暴龍換「卡」再吞敗
- 自由廣場》廢黃復興！
- 裕隆挑戰季後賽 胡凱翔扮演得分工人
- 華碩首季PC營收 估季減15-20%
- 陳建仁︰年改若成功 其他改革一定行
- 賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
- 民進黨在高雄未必勝選？ 花媽大將說...
- 暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
- MLB》跳跳投手春訓試丟 慢動作墊步清晰可見（影音）
- 屏東縣3農會選情緊繃 竹田傳1票3000元
- 《中英對照讀新聞》 Beer is now officially one of humanity’s greatest achievements 啤酒正式成為人類最偉大成就之一
- 全球股市增溫 歐股創19個月最長漲勢
- 浩鼎案首開庭 翁啟惠︰被境管是台灣損失
- 大學選美比賽出身！174公分長腿D奶辣妹下海拍AV
- 雅加達首長選舉無人過半 4月再戰
- 望安國小慶百年 師生騎單車環島
- 閨密攜手離職場 租地當農人
- 送情趣玩具！ 情人節漢堡王推18禁「成人套餐」
- 吳建豪破冰豪門妻 甜蜜「買禮物」撇婚變
- 陽明山賞櫻 盛開期可望提前
- 公立幼兒園 新增480個名額
- 聯合國堅持兩國方案解決以巴衝突
- 研發治癌藥 上毅與島津製作所結盟
- 南山新舊醫療險轉換 恐衝擊20萬保戶
- 〈實現我的旅遊夢〉花小錢圓夢─巴黎經濟遊
- 50億打造大車站計畫 比美日本品川車站
- 辛然配強勢開胡 8強找老冤家復仇
- 深夜手工甜點 限量白色情人
- 社團法草案明訂 紅會等團體 須公開財務
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 DGH to mull bus drivers’ work hour rules
- 道奇開幕戰 除了他不做第二人想
- 公用事業發票中獎 將可直接郵局領
- 彰市建國陸橋停車格 民眾搶租
- 檢約談周繼弘、黃河清
- 〈農民控訴〉要投票了 通知單還沒收到
- 萬寶龍數位擴增筆記本 保留手寫美好
- 自由廣場》（青年論政）回應國民黨文傳會胡文琦
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：破紀錄！虎尾高中 學測70級分以上有20人
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分