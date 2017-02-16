破紀錄！虎尾高中 學測70級分以上有20人

虎尾高中學測70級分以上20人，表現亮眼。（記者廖淑玲攝）

2017-02-16 09:00

〔記者廖淑玲／雲林報導〕破紀錄！大學學力測驗今天放榜，虎尾高中70級分以上20人，創下歷屆高分紀錄，最高分陳俞君74級分；揚子高中最高分鍾旻軒72級分，60級分以上20人。

虎尾高中陳俞君74級分；陳韋彤、鍾靈73級分，72級分7人，71級分6人，70級分4人，70以上有20人，60級分以上者96人，各科滿級分包括國文科10人、英文科28人、數學科10人、社會科22人、自然科28人，成績亮眼。