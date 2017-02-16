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冬天還沒結束！吳德榮：下週四極地冷氣團報到

吳德榮指出，下週四將有冷氣團報到，強度需持續觀察。（資料照，記者朱沛雄攝）

2017-02-16  09:18

〔即時新聞／綜合報導〕今日全台天氣晴朗穩定，但氣象專家吳德榮指出，週六之後可能「乍暖還寒」，並提醒下週四鋒面及極地大陸冷氣團南下，「強度相當強」，將再進入「冬型天氣」。

吳德榮在「洩天機教室」寫到，今明兩天受「高壓迴流」影響，西半部晴朗穩定，東半部多雲時晴，偶有零星短暫陣雨。溫度方面，白天高溫可至24至27度，但早晚偏涼，日夜溫差大。此外，中南部今日至週日晨間有局部性輻射霧發生，可能影響交通，需特別留意，

吳德榮指出，週六之後的天氣變化「乍暖還寒」，有春天「孩兒面」的特徵；下週二開始受到鋒面影響，北台灣有雨且明顯轉涼，其它地區可能也有零星降雨。值得關注的是，到了週四，鋒面及極地大陸冷氣團開始南下，強度相當強，認為「冬天並未結束」，將再進入「冬型天氣」。但他強調，這是7天後的模擬，不確定性較高，仍需持續觀察。

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