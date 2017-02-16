豬農之子重考學測滿級分 想進國立醫大減父母負擔

豬農之子林承毅重考學測滿級分，母校揚子高中與有榮焉。（記者廖淑玲攝）

2017-02-16 08:37

〔記者廖淑玲／雲林報導〕就是要國立的！虎尾揚子高中畢業、豬農之子林承毅重考，學測滿級分，讓母校揚子高中與有榮焉。

今天大學學測放榜，家裡養豬，放假得幫忙清理豬舍、中學6年未補習的虎尾揚子高中校友林承毅去年考上台北醫學大學醫學系，為了減輕家裡負擔一心想考國立醫學大學，註了冊仍決定重考，果然皇天不負苦心人，在今年學測拿下滿級分。

爸媽養豬，家住麥寮的林承毅，4個兄弟姊妺，家裡沒有電視，生活非常儉樸，因為舅舅癌症病逝，下定決心要當醫生，排行老么的他課餘要幫忙養豬、分擔家務。

去年學測72級分推甄陽明大學醫學系未録取，指考73級分考上台北醫學大學醫學系，因為家庭經濟狀況不是很好，仍希望就讀國立醫學大學，揚子高中校長鍾月娥等師長也經常鼓勵他，重考時甚至陪他在雲林考學測，重考獲滿級分，揚子高中老師們特別為林承毅貼紅紙祝賀，祝福他完成心願，未來行醫幫助更多需要幫助的人。