網友公認！ 台灣人難接受的日本料理是...

日本料理。示意圖，與本新聞無關。（資料照）

2017-02-16 08:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣以各式各樣的美食聞名，不過外國人不見得會喜歡豬血糕、臭豆腐等在地美食。有網友在PTT上發問，好奇「日本有什麼料理，台灣人會不喜歡、很難接受的？」

網友發問說，日本人來台灣可能會討厭臭豆腐，但是台灣因為被日本殖民過的關係，對日本食物接受度都很高，「那日本有什麼知名料理，是台灣人很多都不喜歡，不能接受的？」

PO文吸引許多網友討論，大多數網友一致認為是「納豆」，其他像是「生馬肉」、「生蛋拌飯」、「鯨魚肉」等，也有網友無法接受。