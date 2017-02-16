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外出民眾注意！西部15縣市空品不佳

外出民眾注意！西部15縣市空品不佳。（擷取自環保署空氣品質監測網）

2017-02-16  08:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕出門上班民眾注意！西半部從北到南共15縣市有測站在空氣品質指標（AQI）達到對敏感族群不健康的「警戒橘」，部分測站更達對所有民眾不健康的「不良紅」，民眾應留意。

根據環保署空氣品質監測網資訊，「警戒橘」地區包括新北、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、南投、雲林、嘉義、高雄、屏東，以及外島金門，至於雲林斗六、嘉義市區、台南市全境，以及高雄橋頭、楠梓、左營、復興等測站更達「不良紅」，指標污染物均為細懸浮微粒（PM2.5）。

環保署提醒，警戒橘地區，包括患有心血管、呼吸道疾病，以及抵抗力較弱的老人和有幼童，應該避免在戶外劇烈活動；「不良紅」地區所有民眾都應該提高警覺，注意健康維護。

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