分數出來囉！今上午9時開放查詢學測成績

106年學測成績單今天將會寄發。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-16 07:42

〔即時新聞／綜合報導〕106年學測成績單今天將會寄發，大考中心指出，今天上午9點開始，考生可以到大考中心網站或以電話語音查詢成績，讓考生們可以在第一時間得知成績。

大考中心表示，為了避免使用網路成績查詢的考生人數太多，導致流量太大系統跑不動，網址分為3個，依照不一樣的准考證號末碼分流查詢。

大考中心指出，電話語音的部分有限，希望考生們可以保留給沒有電腦資源的考生使用，如果可以還是用網路做查詢。另外，個別報名的考生，成績單會以限時專送郵寄到考生的通訊地址，集體報名的考生則會送到集體報名的單位。

考生查詢成績網址

​准考證末碼1、2、3的考生請按這裡

准考證末碼4、5、6的考生請按這裡

准考證末碼7、8、9、0的考生請按這裡