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傳小姐集體加入國民黨 最大酒店金錢豹揭密

台中市金錢豹酒店相當知名。（資料照）

2017-02-16  07:48

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨爆發酒店妹被「團購」集體加入國民黨爭議，台中「金錢豹」酒店老闆袁昶平坦言有藍營大老找他幫忙。媒體報導，金錢豹盛名遠播，在消費、品質上均與一般酒店不同。

《三立新聞》報導，金錢豹老闆袁昶平為人海派，中部政商界人脈廣，近年轉型開設學校和高檔餐廳。金錢豹風格華麗，消費模式則保持了早期酒店的方式，除了人頭、包廂、小姐鐘點費，酒錢小組6萬6，酒買二送一，中組12萬2，酒買五送二，大組22萬，酒買十送五，並藉由將喝不完的酒寄於店內，提升回客率。

報導指出，酒店小姐部分，金錢豹走高檔路線，小姐禁穿牛仔褲、拖鞋式跟鞋、半筒襪、馬靴、黑色禮服，違者均要罰500元。不同於一般酒店的「秀舞」玩法，金錢豹小姐頂多陪喝酒、聊天、牽手，放長線釣大魚。

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