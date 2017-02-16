02/16 各報重點新聞一覽
自由時報
暗殺金正男6人犯案 1女刺客落網
已故北韓領導人金正日的長子、現任領導人金正恩同父異母的兄長金正男，十三日在馬來西亞遇刺身亡。大馬警方十五日逮捕一名持有越南身分文件的女性嫌犯，並持續追捕另外五名外籍嫌犯。金正男的死因目前眾說紛紜，其遺體已送往醫院化驗。專家推測，金正恩可能是因為金正男有意投誠，才會痛下毒手。
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蘭嶼核廢料 台電9年內遷離
蘭嶼核廢料該如何處理？原能會昨確認，核廢料若選擇集中式貯存場，應於三年內完成選址，否則將逐年開罰台電三千萬元；若沒有找到更好去處，蘭嶼十萬桶核廢料應於九年內搬回三座核電廠及位於桃園的核能研究所。
賞櫻團33死 北市勞動局：司機是蝶戀花員工
蝶戀花旅行社遊覽車車禍釀33死，可憐司機康育薰死後淪為人球，蝶戀花和友力通運都不承認他是自家員工。
蘋果日報
殺金正男 女刺客落網 6男女機場噴毒索命
北韓最高領導人金正恩同父異母哥哥金正男為躲避追殺，在海外流亡多年，周一於馬來西亞遭暗殺身亡。他赴馬國是為情婦還是為投資事業？金正恩為何下手？一連串謎團眾說紛紜。事件造成南韓和日本緊張，中國關切，北韓沉默以對。馬國警方昨逮捕一名越南籍女嫌，她供稱與同行女伴聽從4名男子教唆，在機場以手帕、噴劑作弄旅客：「他們說是惡作劇，我不知道是殺人！」馬國警方正追緝在逃的1女、4男共5嫌，全非馬國籍。
蝶戀花 判是罹難司機僱主
北市蝶戀花旅行社遊覽車釀33死重大車禍，扯出遊覽車由友力通運公司經營、實際卻屬蝶戀花旅行社所有的「靠行」問題，北市勞檢處昨初步認定蝶戀花與該案駕駛康育薰有勞僱關係，若確認駕駛連續上班逾7天、最高將罰150萬元，但立委批評，靠行亂象，反映政府管理的重大疏失。
聯合報
涉殺金正男案？1越籍女嫌落網
馬來西亞與南韓政府都已確認，北韓領導人金正恩同父異母的哥哥金正男十三日在吉隆坡機場遇襲死亡，他的遺體十五日轉送吉隆坡醫院解剖驗屍，結果待警方公布。大馬警方十五日逮捕涉案的一名越南籍女嫌，正追緝另外四男一女嫌犯。
王湘惠、余秀菁 花蓮2女足 百萬年薪登陸
台灣女足中華隊兩名當家中場王湘惠、余秀菁雙雙以百萬台幣年薪，登上大陸女子足球超級聯賽北控鳳凰隊。在台灣運動員相繼「登陸」之後，女足球員也趕上大陸職業聯賽舞台。
中國時報
沿線21車站發放號碼牌 機捷今起自由試乘
桃園機場捷運今（16）日開放個人自由試乘，民眾可在上午7時40分、9時40分、11時40分及下午1時40分，在沿線21個車站現場排隊領取試乘號碼牌，免費進出各站搭乘，每日限2萬人、4萬人次，旅客行李預辦登機也將同步於A1台北車站啟動。
三三會炮聲隆隆 轟政府擺爛
「政府聰明人多、空話多、落實少」昨（15）日在三三會中，與會企業當面質疑國發會主委陳添枝政策的落實性，遠東集團董事長徐旭東更直言，政府「沒有協調性、沒有整體性、沒有程序性，我們要怎麼往前走？」
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