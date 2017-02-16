西半部日夜溫差達10度 週六稍降溫

中央氣象局指出，今天（16日）各地晴到多雲，只有東半部地區偶有零星雨。（資料照，記者蔡宗憲攝）

2017-02-16 06:21

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（16日）各地晴到多雲，只有東半部地區偶有零星雨。溫度方面，白天因太陽加熱效率高，溫度大幅上升可達24至27度，西半部日夜溫差大。

氣象局表示，今天天氣穩定，各地晴到多雲，只有東半部地區偶有零星雨。溫度方面，清晨台南以北及宜蘭低溫約在13度到15度之間，其他地區約16至17度，沿海、空曠地區氣溫略低，白天各地高溫達24至27度，西半部日夜溫差大，均可相差10度以上。

氣象局預估，週五（17日）天氣穩定，各地高溫都可達到25至27度。週六（18日）天氣有些微轉變，東北季風略微增強，北部山區及東半部地區有局部短暫雨，中部以北及東半部白天高溫也會略降2至4度左右。

氣象局提醒，今、明兩天清晨台灣西半部及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，氣象局於嘉義縣、市發布濃霧特報，開車及搭機的民眾請留意交通資訊。

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空氣品質方面，今天中部、高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 26 13 ~ 24 16 ~ 26 16 ~ 26

氣象局於嘉義縣、市發布濃霧特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為高量級。（取自氣象局網站）