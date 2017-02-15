捷運列車壽命到期 北捷「摳」不願換車

捷運局表示，馬特拉使用年限廿年，不過北捷以更新傳動軸、車軸方式，延長壽命廿年。（民眾提供）

2017-02-15 23:57

〔記者陳紜甄／台北報導〕捷運首條路線木柵線營運至今已廿年，行駛列車去年也已達到使用年限。文湖線列車近年頻出包，尤其去年九月一度停駛近一天，影響上萬名旅客乘車權益的重大事故，民眾質疑與列車年限有關。不過，北捷並無購買列車的打算。北捷車輛處長許英井表示，列車僅需更換列車機電設備，就可以再用廿年。

捷運木柵線八十五年營運，引進五十一對（一對是兩個車廂）馬特拉中運量列車，為北捷首批營運的列車；九十一年，捷運木柵線延伸內湖線動工，九十八年文湖線全線完工，龐巴迪列車並加入行駛營運。文湖線自九十八年通車至今，早年曾發生過全線掛點停駛，七百多名乘客被迫在高架軌道上徒步進車站等情形，後來文湖線趨於穩定，但近年文湖線大小事件又頻傳。民眾質疑，是否與列車壽命到期有關。

捷運局表示，馬特拉使用年限廿年，不過北捷以更新傳動軸、車軸方式，延長壽命廿年。傳動軸與車軸是消耗品，價格皆僅十多萬，相較於購買一對車廂八七ＯＯ萬便宜許多。

郝政府時期，曾召開討論是否汰換列車。當時北捷表示，參考法國里耳、美國芝加哥等地捷運系統，認為馬特拉可延長壽命。成大教授鄭永祥認為，台灣空氣骯髒、濕度高且氣候濕熱，文湖線行駛高架，需因地制宜考量台灣環境才是。另外，當時出席會議的主計處擔憂表示，從廿年延長到四十年，調整幅度大，且列車行駛高架，延長年限涉及民眾乘車安全。

據統計，文湖線列車總維修金額，從一ＯＯ年的一億八千萬躍升至一Ｏ四年的三億八千萬，而一Ｏ四年板南線僅有一億，其他路線也僅介於百萬至千萬。捷運局表示，車子如要汰換，北捷兩年前就要編列預算，並報請重置基金委員會，但北捷「目前都沒有這個打算。」

議員許家蓓批，「過期食品不能更改包裝就重新上架，更何況捷運是攸關生命財產的交通工具。」她認為捷運每天肩負著大台北地區的民眾通勤，還有許多國外的觀光客會搭乘，可不能說延長就延長使用年限，沒發生事情就沒事，如果有個意外那絕對是不堪設想。