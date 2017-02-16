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全球暖化 南極海冰面積縮至38年來新低

美國國家冰雪資料中心最新觀測資料顯示，南極海冰面積13日已縮減至228.69萬平方公里，創下1979年有衛星記錄以來的新低點。（路透）

2017-02-16  00:03

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家冰雪資料中心（NSIDC）最新觀測資料顯示，南極海冰面積13日已縮減至228.69萬平方公里，創下1979年有衛星記錄以來的新低點。2016年全球氣溫連續第3年創下新高，暖化問題日益嚴峻。

綜合媒體報導，美國國家冰雪資料中心主任馬克（Mark Serreze）指出，13日測得南極海冰面積縮減至228.69萬平方公里，略低於1997年2月27日的衛星紀錄229萬平方公里，也是自1979年有衛星記錄以來，38年的歷史新低點；馬克表示，會再進行更多測量，以確認這項新低紀錄。

2016年全球氣溫連續第3年創下新高，暖化問題日益嚴峻。美國太空總署氣候專家史密特（Gavin Schmidt）曾指出，2016年全球暖化主要受到溫室氣體排放量的影響，他也推測2017年全球氣溫可能再創下新高。

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