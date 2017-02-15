友力通運134輛遊覽車 靠行車高達120輛

桃園監理站今天持續清查友力通運公司，發現友力名下的134輛遊覽車，靠行車高達120輛。圖為友力停車場。（資料照，記者邱奕統攝）

2017-02-15 23:04

〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園監理站今天持續清查友力通運公司，發現友力名下的134輛遊覽車，只有123輛營運，其中僅3輛是友力通運所有，靠行車高達120輛，全面清理派車、維修、行車紀錄器等資料後，已對友力通運開出11張罰單，其中9張是司機單日駕駛時間超過10小時、各罰款9000元，另2張罰單是未善盡管理、每張罰款9000至9萬元。

桃園監理站長周景朗指出，清查友力通運名下的遊覽車共140輛，比對發現實際車輛數是134輛，有6輛虛報，另有11輛已經報停（10輛靠行車、1輛友力自有），實際營運中的是123輛，只有3輛車是友力自有，其它120輛都是靠行車。

他表示，友力通運已成立39年，原本設在台北市，101年移轉至黃鳳珠名下，黃鳳珠是黃河清的妹妹，但公司實際業務仍由黃河清負責，去年12月公路總局進行遊覽車公司評鑑，友力被評定為丙等，列為輔導對象。

周景朗說，友力雖然以靠行車居多，但車輛登記在名下，依規定就必須提供車輛派車、維修、行車紀錄器等資料，昨天清理後開出9張駕駛逾時罰單與2張管理不善的罰單。

周景朗表示，遊覽車的定期檢查很嚴格，5年內的新車是每年1次、5到10年車輛是每年2次，10年以上是每年3次，定檢項目包括軸重地磅量測、廢氣檢測、前輪定位（側滑）測試、煞車效能及平衡度測試、外觀及尺度重量檢驗，還要檢附合格保養廠的保養資料，並檢查滅火器、安全逃生門、擊破器等安全設備。

他表示，汽車運輸業管理規則規定，營業大客車駕駛每日開車時間不得超過10小時，連續駕車4小時，至少要休息30分鐘，如採分次休息，每次不得少於15分鐘，若因塞車等問題，最多只能連續駕駛6小時，但休息不得少於45分鐘，連續2個工作日間應有10小時以上休息時間，因排班需要可調整為8小時，但1週以2次為限且不得連續。

周景朗說，汽車運輸業管理規則僅規範職業駕駛每天開車時間上限，但如果是雇傭關係，也受勞基法一例一休、加班上限的保障，這部分由勞檢單位負責稽查。