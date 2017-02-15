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上國道「蹓鳥」？大鵬灣交流道屢現小鳥屍
2017-02-15 23:17
國道3末端可常見遭撞擊的鳥屍。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕國道3末端終點的林邊、大鵬灣地區，除潟湖及濕地，附近遍地漁塭都有水鳥棲息，還有露天養禽場就在附近，日前國道3卻傳出車輛「撞鳥」，甚至野鴿上國道散步，車道內外常見鳥屍，國道警呼籲用路人行經該處小心駕駛。
林邊居民小峰昨天開車從國道3林邊交流道北上，卻在外側車道上發現2隻野鴿正兀自「散步」，由於國道車速快，2隻鴿子反應也不像一般野鴿見車靠近就靈敏馬上飛走，他則是擔心撞死鴿子馬上踩煞車，時速從110公里掉到60公里左右，都快逼近時這對野鴿才大夢初醒般飛走，但已讓他嚇出一身冷汗，小峰說，除根本沒時間注意另外車道而不敢變換車道外，還擔心後方車輛會煞車不及而追撞，相當危險。
除鴿子散步，也有用路人投訴直接「撞鳥」，在電光石火一瞬間就見到白色禽類撞上前擋玻璃，還留下大片痕跡，所幸未造成人車損傷，但鳥恐怕已兇多吉少；記者實地走訪該路段，也發現確實有鳥屍，禽鳥也頻繁飛越；另有民眾指出，曾撞到鳥隻再整個塞入引撆蓋，該鳥隻的死狀令人不忍目睹。
國道警察竹田分隊表示，從路上鳥屍判斷確有類似鳥擊案例，不過仍罕有報案案例，推估是因為該路段兩旁都有水池，棲息水鳥、候鳥較多，呼籲民眾行經該路段小心駕駛；屏東鳥會理事吳正文則說，大鵬灣是賞鳥盛地，透過國道3往返多次，但是不曾親見或耳聞類似事件。
近來禽流感發燒，防檢局也列野鳥、候鳥為傳染源，因附近有露天養禽場，民眾也擔憂禽流感恐侵入未隔離的禽場。
民眾投訴日前在國道上撞到飛鳥（左上）。（記者陳彥廷翻攝）
國道3末端常見不少鳥類飛越。（記者陳彥廷攝）
國道3末端旁有許多漁塭、水池、濕地。（記者陳彥廷攝）
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