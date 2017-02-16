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設計1日遊讓司機遊客好累？ 武陵農場：不接受抹黑

武陵農場櫻花盛開，吸引遊客上山賞櫻。（資料照，記者歐素美攝）

2017-02-16  00:41

〔即時新聞／綜合報導〕國道5號13日晚間發生武陵賞櫻團的遊覽車翻覆邊坡的重大事故，車上多位乘客在車頂被掀開後被拋飛車外，造成33死11傷，有民眾則向媒體投訴，指控是因武陵農場只顧賺錢、強硬設計一日遊。但武陵對此嚴正駁斥，強調不接受不負責任的抹黑。

武陵賞櫻團的遊覽車翻覆釀成33死的慘事，外界關注司機是否過勞等問題，而據《蘋果》報導指出，有民眾指控武陵農場不僅為賺錢而設計1日賞櫻團，讓遊客只待不到3小時，還強硬要求團客一定要訂午餐，且休息室只有國光客運的司機能使用，其他家的司機只能待車上，結果遊客、司機都被搞得很累，反觀農場卻「賺飽飽」。

針對這些指控，武陵農場嚴正駁斥，並指這些是沒有證據的爆料，副場長李梨瑜也指出，不管是國光客運或首都客運的套票遊客行程，或是1日遊團客都不是由武陵農場提供或設計，而團客一般是分上下午兩批抵達，「怎麼會只停3小時？」

針對民眾也指控櫻花季的車輛管制、住房都可以喬，以及旅館房間不合法等，李梨瑜也強硬回應「沒有證據的爆料，我無法回應。」並指市府去年底才剛稽查過、這樣的爆料不負責，且有時有公務單位的洽公人員沒房間住，她還讓出自己的宿舍提供借住，怎麼可能私下預留房間。

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  • 武陵農場櫻花盛開，櫻花樹下遊客如織。（資料照，記者歐素美攝）

    武陵農場櫻花盛開，櫻花樹下遊客如織。（資料照，記者歐素美攝）

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