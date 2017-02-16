男友當兵懇親帶什麼才好？女網友上網求助 過來人大推這2樣

當兵時的懇親會往往讓人期待，女友及家長都會帶好吃的來探望。圖為陸軍示意圖。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-02-16 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕每位當過兵的台灣男生相信都曾期待過「懇親假」，畢竟是第一次感受到從「陰間重返陽間」的滋味，懇親通常是新訓和下部隊時，大概上午7、8點開始，家長、女友都會帶好吃的犒賞一下，最近PTT就有女網友PO文詢問，該帶什麼食物慰勞男友才好呢？許多網友說：「帶麥當勞、肯德基就對了！」

女網友在PTT女孩版詢問，過幾天就要去懇親了，她打算自製蛋糕帶去，不曉得其他網友有甚麼好建議？結果有過來人現身說法：「肯德基！我弟吃的時候一臉滿足」、「我也是叫家人帶麥當勞，說真的我邊吃邊熱淚盈眶」、「我也是帶麥當勞早餐，男友邊吃眼睛還含著淚水」。

也有人說其實懇親一下就放出來了，帶太多反而麻煩，而且「只要是外面的食物都好，吃的不是食物，是自由」、「不要帶綠帽就好啦」。

還有人要原PO越早去把男友領回家越好，因為「第一個出去真的超威風的」，「只要女友來就威風整天」。甚至提醒原PO記得打扮，「穿漂亮一點閃瞎他同梯」、「弄得漂漂亮亮的，給足他面子」。