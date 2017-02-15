快訊明華園愛的波麗路台中登場
各國選美佳麗齊聚恆春 最愛與古城自拍
2017-02-15 21:43
佳麗最愛與古城自拍。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中華國際選美發展交流協會舉辦2017「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國參賽佳麗環台遴選，今天抵達恆春古城，除拜訪恆春鎮公所，也到城門上留下美麗倩影，17日將到高雄香蕉碼頭競賽。
各國佳麗都對恆春古城展現極高興趣，除了隨團攝影師取景拍攝，都紛紛拿起手機自拍留念，恆春鎮公所主祕王崇信也致贈紀念品，並介紹歷史悠久的恆春古城，希望她們返國後介紹國人來訪。
中華國際選美發展交流協會理事長林莉莉表示，希望透過國際璀璨皇后平台，將台灣美好人文風情帶到世界各國，也讓世界走進台灣。
佳麗最愛與古城自拍。（記者蔡宗憲攝）
「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國參賽佳麗環台遴選，今抵達恆春古城。（記者蔡宗憲攝）
「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國各國參賽佳麗環台遴選，今抵達恆春古城。（記者蔡宗憲攝）
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 中華國際選美發展交流協會 國際璀璨皇后 恆春古城 選美比賽
生活‧本日最多瀏覽
- 室友嘿咻超大聲 他做這件事讓對方馬上安靜...
- 先前被批像靈堂 傳藝中心繳費亭改這樣...
- 天氣穩定至週五 吳德榮：週六起「乍暖還寒」
- 可愛玳瑁「Hola」受困流刺網 復原良好明天野放
- 隨身行李「穿」進飛機 神奇外套笑翻網友
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 精準瓦解調查局「情報幫」 小英悍將出招了
- 名嘴汪笨湖被傳拔管 成醫：仍然健在
- 威后登運動畫刊封面
- 歐耀宗飆148Km 卡位一軍有指望
- 紐約嚴限遊覽車司機工時里程 投高保費
- 國5車禍 罹難家屬質疑：旅行社正在脫產
- 警破門緝毒 抓人變救人
- 暫緩訪台 熱比婭︰了解中國對台施壓
- 旅行公會：上班16天≠工作16天
- 今早才看他... 汪笨湖助理：病情嚴重、可能隨時走
- 港媒：美國擬對台出售薩德 建立東亞「小北約」
- 新北官員：藍營不提名 侯友宜也會參選新北市長
- 暌違1年重登裸照 花花公子「強勢回歸」
- 兒車禍昏迷 母點頭器捐救5人
- 命喪國道遊覽車車禍 新北有14人
- 凱撒飯店群進駐新板特區 6月試營運
- 李培禎懷上雞寶寶 婆婆老公總動員幫養胎
- 金鐘戲王轉戰跑道拚跳舞 手腳卡卡好囧
- 男夾玩具沒斬獲砸機洩憤 警民聯手逮捕
- NBA》豪哥好朋友脫魯 李伊被爆熱戀「丹麥甜心」
- 挺佔中 港歌手海報遭下架
- 平板衰退幅度趨緩 蘋果今年至少推三款新品
- 結合宗教力量 南投檢方反賄選
- Darren教堂再婚 邀老婆喝喜酒
- 新台幣連3升 續創近21個月新高
- 看板戰！綠營想選彰化市長的人 都選這裡‧‧‧
- 自由談》未曾學行，就要學飛
- 金正男刺殺案 大馬媒：1女特工被捕 嫌犯共6人
- 老翁保育區內磯釣 最高恐罰15萬元
- 哪個縣市最有財氣 刮出百萬以上大獎最多的是…
- 沙鹿南勢溪湧泉活化 打造生態溪流
- 〈徵文啟事〉另一半你嘛幫幫忙
- 王家梁警探上身 勇闖刑案現場
- 他假冒軍情局少將 北京政協委員也被騙200萬
- 毒殺金正男的2名女刺客 日媒：疑遭滅口殺害
- 深坑老街半夜瓦斯味好重 原來是挖破了！
- 情人節沒情人 男偷女內衣DIY被逮
- 台積電百萬分紅係金A！菜鳥工程師：我領80萬
- 去年GDP成長1.5％ 主計總處：今年上修至1.92％
- 立委組團分訪馬美印等國
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：各國選美佳麗齊聚恆春 最愛與古城自拍
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分