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各國選美佳麗齊聚恆春 最愛與古城自拍

佳麗最愛與古城自拍。（記者蔡宗憲攝）

2017-02-15  21:43

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕中華國際選美發展交流協會舉辦2017「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國參賽佳麗環台遴選，今天抵達恆春古城，除拜訪恆春鎮公所，也到城門上留下美麗倩影，17日將到高雄香蕉碼頭競賽。

各國佳麗都對恆春古城展現極高興趣，除了隨團攝影師取景拍攝，都紛紛拿起手機自拍留念，恆春鎮公所主祕王崇信也致贈紀念品，並介紹歷史悠久的恆春古城，希望她們返國後介紹國人來訪。

中華國際選美發展交流協會理事長林莉莉表示，希望透過國際璀璨皇后平台，將台灣美好人文風情帶到世界各國，也讓世界走進台灣。

佳麗最愛與古城自拍。（記者蔡宗憲攝）

「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國參賽佳麗環台遴選，今抵達恆春古城。（記者蔡宗憲攝）

「國際璀璨皇后」全球大賽，邀請30國各國參賽佳麗環台遴選，今抵達恆春古城。（記者蔡宗憲攝）

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