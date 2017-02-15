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「陽春版好市多」退場多年 網友卻超懷念！

有網友近日在PTT上討論起「在台灣已消失的商店賣場」，卻意外發現過去曾有一間「陽春版好市多」非常火紅。（本報資料照）

2017-02-15  22:58

〔即時新聞／綜合報導〕隨著新穎的賣場逐漸進駐台灣，一些舊有的店家紛紛退場，有網友近日在PTT上討論起「在台灣已消失的商店賣場」，卻意外發現過去曾有一間類似「好市多」的量販店非常火紅。

網友在PTT上發文表示，「以前一些商店紅極一時，卻消失了，像以前很愛去的萬客隆，還有好多好多名字都不記得了，台灣已消失的商店賣場，大家知道的還有哪些？」

對此，有不少網友紛紛懷念起「中日超商」、「小豆苗」、「翁財記」、「力霸百貨」、「亞洲購」、「福客多」、「軍人聯合福利社」、「萬家福」、「三商百貨」、「特易購」、「東帝士」等懷舊店家。

不過意外的是，討論度最高的竟是「萬客隆」，有網友遺憾地說道「從小一直進不去萬客隆，想說長大一定要去看看長什麼樣子，結果等不到我長大」、「萬客隆就比較陽春版的costco」、「萬客隆結束營業那天，大家都在賣場直接吃不用錢」。

萬客隆是1989年由荷蘭ＳＨＶ集團在台灣成立合資分公司的量販店，也是台灣最早期的量販店，當年在台灣紅極一時，從北到南共有11家分店，經營14年後，於2003年結束營業。

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  • 有網友表示，「萬客隆就是比較陽春版的costco」。（本報資料照）

    有網友表示，「萬客隆就是比較陽春版的costco」。（本報資料照）

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