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7月大萌娃上合歡山追雪 背後故事有洋蔥...
2017-02-15 21:40
安喬在合歡山上拍照，父母說已做足功課。（Anna Sin提供）
〔記者陳鳳麗／南投報導〕有洋蔥！7個月大的女娃「安喬」上合歡山追雪，被媽媽Anna Sin將萌照PO在「合歡山玩雪團」，網友大讚「萌翻了」，Anna Sin說，去年無疾猝逝的愛犬「安喬」生前也去過合歡山多次，為讓女兒有合歡山的回憶，5月前就讓她適應高山，此行不只有對女兒的愛，還有對愛犬的思念。
出生7個月又3天的女娃「安喬」，13日由爸媽帶著上合歡山追雪，山上陽光普照但仍看得到雪白世界，小萌「安喬」的媽媽Anna Sin，今日將女兒的萌照PO在「合歡山玩雪團」，很多網友大讚「萌翻了」，版主更將照片設為該臉書社團的封面照，不過也有網友提醒，要注意小娃兒會不會發生高山症，因為嬰兒不會說，只能靠大人注意。
Anna Sin回應，她和先生從5個月前就開始帶「安喬」從離醫院最近、海拔1000公尺的陽明山開始適應，慢慢增加高度，13日還帶著兩部血氧飽和度監測儀，裝備齊全，孩子也很適應山上的環境。
Anna Sin說，此行其實背後有故事，因養了多年的黃金獵犬「安喬」，去年4月底突然無疾過世，當時自己懷了5個月的身孕，幾個月後女兒報到，因為很思念「安喬」，也把女兒小名取為「安喬」。
愛犬生前曾多次跟著夫妻上合歡山，為了讓女兒也能在不同階段有合歡山的回憶，才會提早訓練準備，在功課做足後帶女兒上山追雪，為她拍很多的照片。
「當天車上也放著愛犬的骨灰！」，Anna Sin說，愛犬猝逝前曾答應要再帶牠上山，此行有對女兒的愛，還有兌現對愛犬的承諾。
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