快訊明華園愛的波麗路台中登場
台南單軌捷運藍綠橘 盼高捷紅線也延伸到台南
2017-02-15 22:03
台南單軌捷運除了列為優先路網的藍、綠兩線外，橘線也希望獲得行政院支持，提早進行可行性評估。（台南市政府提供）
［記者劉婉君／台南報導］台南市打造先進運輸系統台南單軌捷運，綠線—府城橫貫線與藍線—中華環線已經完成可行性評估，並提報交通部審核，原列第2期路網計劃的橘線—台南山手線，配合行政院的地方前瞻基礎建設計畫，提前納入南市提出的5大計畫中，並已於上週五的行政院會議中獲得核列，待正式通過，可望提前完成建置的期程。
行政院上週五召開「研商城鄉建設-地方前瞻基礎建設會議」，台南市長賴清德親自率隊北上爭取，南市提出的五大前瞻基礎建設提案中，「台南市先進運輸系統」，包括平實運轉站至永華市政中心的府城橫貫線（綠線），還有台鐵大橋站至林森站的中華環線（藍線）。「沙崙綠能科學城」則包括建置橘線（台南山手線），即是從南科到高鐵台南站。
交通局長林炎成表示，綠、藍兩線屬於優先路網，目前已經完成可行性評估，今年規劃完成後，大概明、後年就能設計發包，橘線則希望在納入前瞻基礎建設計畫後，也可展開可行性評估，與藍、綠兩線一同進行，原本預估113年完成的時程也可望加速完成。
另外，市府也希望在高雄捷運紅線延伸到路竹的計畫定案後，繼續爭取往北延伸到台南高鐵站，屆時加上台南單軌捷運，台南交通將更便捷。
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