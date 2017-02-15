等客人算工時嗎？ 周偉航這麼說...

2017-02-15 21:25

〔即時新聞／綜合報導〕台北市蝶戀花旅行社武陵農場賞櫻團發生重大翻車意外，車上33人罹難。近日各界針對駕駛工時如何計算鬧得沸沸揚揚；作家周偉航也搭上這個話題熱潮，針對「駕駛等客人的時候算工時嗎？」做出回應表示「哪個雞巴毛叫你說不算的」？

周偉航在臉書專頁「特急件小周的人渣文本」po文表示，對於官兒的一問：「駕駛等客人的時候算工時嗎？」大多數人想到的吐槽都是「立委在打架，讓你在備詢區空等的時候算工時嗎？」「店員在櫃台等客人，算工時嗎？」「在巴龍旁邊等對方江狗，算工時嗎？」之類的。

而周偉航則認為不用這麼麻煩，表示「哪個雞巴毛叫你說不算的？」他認為要是官員說出名字，就代表認為那人是雞巴毛了；如果官員說不出名字，那就代表這名官員就是雞巴毛。

而貼文下方網友回應表示「軍人沒有打仗也不算工時，最近吵得年金問題也順便解決了，公路總局好棒棒」、「台灣瞬間變成世界工時最低的國家！」、「AV男優在台灣該不會只有射出來的那瞬間才算工時吧？」更有網友調侃「官員沒在用腦就不算在工作了...瞬間週休6.5日」。