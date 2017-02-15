鐵道迷新去處！百年古蹟山佳車站修復亮相
山佳火車站是西部幹線七堵以南、桃園以北間，唯一保存日治原貌的車站，在台灣鐵路建築史中具有特殊意義。（記者張安蕎攝）
〔記者張安蕎／新北報導〕百年古蹟山佳火車站歷時1年多修復工程，今天終於拆除圍籬，以嶄新的姿態呈現在旅客面前，洗石子廊柱與木造屋簷，呈現日式與西洋混和的建築風格，極富小站風情，預料將成為樹林觀光新亮點。
現為新北市市定古蹟的山佳火車站，原興建於1903年，主要功能是運輸山佳地區的煤礦，1928年以鋼筋混凝土與木構造重建，歷經歲月的洗禮，站體逐漸變得殘破、長滿白蟻，民國100年新站房啟用後，舊站便以帆布、圍籬封存。
104年底，台鐵局斥資2100萬元展開修復工程，成為西部幹線七堵以南、桃園以北間唯一保存日治原貌的的車站，在台灣鐵路建築史中具有特殊意義。
台鐵台北工務段施工室主任王立德指出，車站屋頂以杉木重建，門窗以台灣檜木仿舊，牆面重新粉刷後，以稻稈拓模，製造具粗粒感的特色外壁，致力恢復其1928年的日治原貌。
站體分為候車室、辦公室等空間，台鐵在內部新建多媒體互動系統及影音播放室，提供民眾瞭解復舊歷程及車站特色。市府文化局也利用車站空間，規劃「舊事煤好：山佳車站百年鐵道風華特展」，包括站長體驗、復刻文物、藝術創作等，各角落都有拍攝亮點，感受車站的舊時代氛圍，將於2月18日舉辦開幕活動。
中山里長簡炎輝表示，車站夯土牆、屋頂斜瓦都是日治的原汁原味，尤其站體下的砌石牆也完整保存，從百年前就陪伴老車站至今，值得一看。
山佳車站底下的砌石牆，完整保存了百年前的樣貌。（記者張安蕎攝）
新北市府文化局規劃「舊事煤好：山佳車站百年鐵道風華特展」，包括站長體驗、復刻文物等，令中山里長簡炎輝讚不絕口。（記者張安蕎攝）
百年古蹟山佳火車站修復完工。（記者張安蕎攝）
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